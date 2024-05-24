【未使用品】B'z ガチャガチャ 広島限定 チャーム・リストバンド コンプセット

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ラスト1セット【未使用品】※画像は見本です。B'zLIVE-GYMPleasure2023-STARS-会場限定ガチャガチャ広島グリーンアリーナ限定チャーム6/24・6/25限定リストバンド6/24・6/25計4点セット※値下げ不可ご覧いただきありがとうございます。広島グリーンアリーナ限定チャームと限定リストバンド2日分コンプセットです。当方がお譲りできる最後の1セットです。カプセルからは出しておりますが未使用で大切に保存しております。【【梱包】】・水濡れ防止の為、OPP袋に封入・緩衝材（プチプチ）で梱包上記の状態の物を封筒に入れてらくらくメルカリ便のネコポスでお送りします。カプセルは付属しません。発送方法については、梱包後のサイズによって方法を変更する場合がございます。変更する場合でも追跡可能な方法を必ず使用いたします。※品物を取り扱う際は手指を消毒したうえで手袋をして行います。※作業は普通の住宅内での作業ですので細かな埃や塵が入ってしまう場合もございます。その点はご了承下さい。【【状態】】未使用品ですが製造流通時からの初期傷等はある場合もございます。状態の認識は個人の主観にもよりますのでその点もご理解ご了承下さい。【【発送】】即日発送可能ですがご購入の時間やタイミングによっては翌日の発送、集荷になる場合もございます。即購入歓迎です。お取引についてはプロフを御確認下さい。よろしくお願い致します。【【注意】】メルカリのルール上からもご購入後のキャンセルは出来ませんのでご注意下さい。【【【注意】】】当方出品画像や説明文を使用して出品する出品者が時折見受けられますがメルカリの禁止行為にあたりますので、その都度、事務局に通報しております。そういった出品者は当方とは無関係ですのでご注意下さい。※メルカリガイド参照【他会員が撮影した画像、文章などを無断で使用すること（禁止されている行為）】