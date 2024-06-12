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マイケル•カスクーナ　油井正一　著　最高傑作本★
商品番号 T40487760041
商品名

マイケル•カスクーナ　油井正一　著　最高傑作本★
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 1,950 円
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商品詳細

「ブルーノートjazzストーリー」MichaelCuscuna定価:-#MichaelCuscuna#Michael_Cuscuna#本#芸術／音楽・舞踊※表紙カバー上部と下部に傷みがあります。※ヤケやシミはありません★※傑作本★※学生時代からブルノートのレコードを探す旅をして来ました♪とても役立った一冊ですね★※大名著です★
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