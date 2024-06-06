THE ART OF HANNA-BARBERAハンナ・バーベラ作品集洋書

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THEARTOFHANNA-BARBERAFIFTYYEARSOFCREATIVITYbyTedSennettVIKINGSTUDIOBOOKS1989ENGLISHHARDCOVER270pagesISBN9780670829781フリントストーン、スクービー・ドゥー、宇宙家族ジェットソン、そしてもちろんトムとジェリーなど、ハンナ・バーベラスタジオの50年をまとめた大型作品集。洋書です。スタジオの歴史や作品世界を350以上のカラーイメージとともに紹介するコレクターブック。約29cm四方の大型製本でファンの方には楽しめる一冊です。30年近い経年のため裁断面の小ジミなど経年劣化、一般家庭での保管レベルのダメージありますが、閲覧に問題ないコンディションです。参考価格ですがアマゾン中古は1万年超えています（8月1日現在）。平日はゆうパック、土日祝は宅急便発送とさせて頂きます。