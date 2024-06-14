【初回限定版】 CARMINE 貞本義行画集 限定版 カーマイン



貞本義行画集 CARMINE」（限定生産版）予約締め切り間近 | 株式会社カラー



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CARMINE ILLUSTRATED BY YOSHIYUKI SADAMOTO 貞本義行画集 【限定版】 角川書店2009年3月下旬に発売貞本義行画集 CARMINE（カーマイン）限定生産版2009年1月12日までの予約締め切りで完全受注限定生産された限定商品です。【限定生産版でしか手に入らない5大特典】(1) 超豪華・化粧箱入り(2) 画集の全イラストをPCで閲覧できるデジタル画集 (CD-ROM)(3) レイとアスカの描き下ろしイラストによる、超特大スティックポスター (×2枚)各 横31センチ、縦100センチ(4) 貞本義行×庵野秀明、貞本義行×細田守、貞本義行×鶴巻和哉による対談集(5) 超保存版! あのイラストが複製原画 (×2枚)※当時の希少なチラシも3枚入ってます‼︎欠品無しで全て揃ってます‼︎輸送用ぼダンボール箱に傷がありますが、中は一度開いただけのほぼ未使用でので、未使用に近いとさせていただいています。ポスターや(CD-ROM)は未開封です。写真のように輸送、梱包用の段ボールは保管による経年劣化や凹み、傷があります。ご理解よろしくお願い致します。キャラクターコミック・アニメ・ゲームエヴァ エヴァンゲリオン 貞本義行 アスカ レイ 限定 限定盤 受注生産 受注生産品 画集貞本義行画集 ＣＡＲＭＩＮＥ 貞本 義行 著