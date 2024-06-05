Stray kids スキズ フィリックス 直筆サイン ポストカード

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即購入はご遠慮くださいStraykidsフィリックス宛名入りメッセージカード⚠️ボイスメッセージは期限が切れているため聴くことができませんのでご注意下さい。メンバー1人につき40名が当選したものになります。大切に暗所に保管しておりましたが、ペン卒のため出品させていただきます。ポストカードに直筆サインと日本語でメッセージが書かれています。ハングルで宛名が入っているので気になる方はマジックで塗りつぶさせていただきますので、ご購入後にご連絡よろしくお願い致します。値下げ可能ですので、ご希望の方はコメントよろしくお願い致します。#Straykids#sonymusic#フィリックス#ポストカード#直筆サイン#直筆メッセージ