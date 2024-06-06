Best版 キュイーン PS

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PS1 キュイーン / Kyuiin - Full Game



キュイーン PS-

★タイトル「Best版キュイーン」★状態写真に写りにくいですが、CDにキズがあります。（写真5）ゲームは起動確認済みです。（写真6.7）年月による劣化はありますので中古品にご理解のある方、写真を参考にご検討宜しくお願い致します。CDにキズありも承知のうえで、神経質な方のご購入はトラブル防止の為ご遠慮下さい。定価:￥2800#ゲーム#シューティング#PlayStation#Other