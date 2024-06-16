ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
このアプリで購入しましたが、PS5を購入したので出品します。・商品の状態私が使用してからは1年程になります。使用による細かい擦り傷などがあります。ですが見た目で分かるほどの大きな傷などはありません。アルコール除菌ウェットティッシュで端子以外の部分を拭いた後、クロスでも乾拭きしました。もちろん初期化済みです。付属の純正のHDMIケーブルが欠品です。なので写真を見てもわかる通り私が使っていた1m程の赤いHDMIケーブルをお付けします。ディスクの読み込み、コントローラーの動作も問題ありません。その他質問などありましたらコメントの方よろしくお願いしますm(__)m
http://narcologia.ru/goods/monophonic689212.html
http://narcologia.ru/goods/stair874200.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit546686.html
【中古・箱説なし・付属品なし・傷なし】ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ４ Ｐｒｏ ＭＯＮＳＴＥＲ ＨＵＮＴＥＲ： ＷＯＲＬＤ ＬＩＯＬＡＥＵＳ ＥＤＩＴＩＯＮ
Amazon.co.jp: PlayStation 4 Pro MONSTER HUNTER: WORLD ...
Amazon.co.jp: PlayStation 4 Pro MONSTER HUNTER: WORLD ...
PS4 PRO リオレウスエディション ソフト付き PS4本体 モンハン 新品 ...
一部予約 PS4 pro モンハンリオレウスエディション ソフトなし dinter ...
ゲオ公式通販サイト/ゲオオンラインストア【中古・箱説あり・付属品 ...
PlayStation®4 Pro モンハン リオレウスエディション 人気のクリスマス ...
PS4®Pro MONSTER HUNTER: Wリオレウスエディション+おまけ | labiela.com
独特な PlayStation4 - リオレウスエディション モンスターハンター ...
PS4 Pro モンスターハンターワールド エディション - 家庭用ゲーム機本体
PS4®Pro MONSTER HUNTER: WORLD LIOLAEUS EDITION｣を数量限定で12月7日 ...
生産終了PlayStation4proモンハンワールドリオレウスエディション ...
超目玉】 【美品‼️】‼️PS4pro 3点ゲームソフトセット‼️ 家庭用 ...
http://narcologia.ru/goods/monophonic689212.html
http://narcologia.ru/goods/stair874200.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit546686.html
【中古・箱説なし・付属品なし・傷なし】ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ４ Ｐｒｏ ＭＯＮＳＴＥＲ ＨＵＮＴＥＲ： ＷＯＲＬＤ ＬＩＯＬＡＥＵＳ ＥＤＩＴＩＯＮ
Amazon.co.jp: PlayStation 4 Pro MONSTER HUNTER: WORLD ...
Amazon.co.jp: PlayStation 4 Pro MONSTER HUNTER: WORLD ...
PS4 PRO リオレウスエディション ソフト付き PS4本体 モンハン 新品 ...
一部予約 PS4 pro モンハンリオレウスエディション ソフトなし dinter ...
ゲオ公式通販サイト/ゲオオンラインストア【中古・箱説あり・付属品 ...
PlayStation®4 Pro モンハン リオレウスエディション 人気のクリスマス ...
PS4®Pro MONSTER HUNTER: Wリオレウスエディション+おまけ | labiela.com
独特な PlayStation4 - リオレウスエディション モンスターハンター ...
PS4 Pro モンスターハンターワールド エディション - 家庭用ゲーム機本体
PS4®Pro MONSTER HUNTER: WORLD LIOLAEUS EDITION｣を数量限定で12月7日 ...
生産終了PlayStation4proモンハンワールドリオレウスエディション ...
超目玉】 【美品‼️】‼️PS4pro 3点ゲームソフトセット‼️ 家庭用 ...