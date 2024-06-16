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PS4 pro モンハンリオレウスエディション　ソフトなし
商品番号 X21251210604
商品名

PS4 pro モンハンリオレウスエディション　ソフトなし
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 9,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

このアプリで購入しましたが、PS5を購入したので出品します。・商品の状態私が使用してからは1年程になります。使用による細かい擦り傷などがあります。ですが見た目で分かるほどの大きな傷などはありません。アルコール除菌ウェットティッシュで端子以外の部分を拭いた後、クロスでも乾拭きしました。もちろん初期化済みです。付属の純正のHDMIケーブルが欠品です。なので写真を見てもわかる通り私が使っていた1m程の赤いHDMIケーブルをお付けします。ディスクの読み込み、コントローラーの動作も問題ありません。その他質問などありましたらコメントの方よろしくお願いしますm(__)m
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