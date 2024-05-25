PS4 2000A 本体のみ 9.00以下

別途出品中の「PS41200B本体のみ9.00以下」と合わせてご購入頂ける場合、合計金額より1000円値下げいたしますので、ご希望の方はコメントください。内容：PS42000A本体のみ8.50備考：簡易動作確認済みです。状態は概ね通常中古品程度かと思います。ファーム9.00以下なので、希少品かと思います。HDD:500GB，封印シールあり，本体のみで付属品なし値下げ交渉：不可発送：ゆうゆうメルカリ便又はらくらくメルカリ便お願い：お支払い方法が銀行振込の方は、必ず予定日をご連絡ください。遠方に外出する事があるので、発送期間の幅を取っていますが、基本的には翌日(※土日祝日を除く)に発送します。個人間取引にご理解がある方のみ、お願いします。他にも出品しています、よろしければご覧ください。