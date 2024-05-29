Nintendo Switch アソビストア特装版　バテンカイトス I\u0026II



Nintendo Switch 〈アソビストア特装版〉バテン・カイトス I&II HD ...



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NintendoSwitchアソビストア特装版 バテン・カイトスI\u0026IIHDRemaster(ソフト無し特典のみ)特装版の特典は未開封のまま暗所にて保管していました。注意ソフトは付属しません。特装版の特典のみの出品となります。・ミニアートブック・写真マグナス風カードセット・日暮央氏描き下ろしメインビジュアルキャラファインボード・日暮央氏描き下ろしイラスト限定ボックス・オリジナルクリアファイル（A4）・ミーマイミニアクリルキーホルダーブランド：アイディアファクトリーオトメイトゲームジャンル：アドベンチャー女性向け美少女、恋愛ソフトウェア対象年齢：15歳以上対象パッケージ種類：限定版プレイモード：TVモード対応テーブルモード対応携帯モード対応TVモードプレイ人数：1.0人テーブルモードプレイ人数：1.0人携帯モードプレイ人数：1.0人バテンカイトス