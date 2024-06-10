NINTENDO SWITCH HAD-S-KA

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレーHAD-S-KAAAAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo買ったのですが2ヶ月あまりで触るのをやめて、それからずっと使用せず使っていませんでした。傷や汚れはほとんど無くまた操作感もほぼ未使用に近いですが、一度触っているので使用感が気になる方はご遠慮した方がよろしいかと思います。あとこの本体と同時にスプラトゥーン3も買ったのですがもうどちらとも使わなくなったのでご一緒に出費させて頂きます。



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