超絶倫人ベラボーマン　ナムコオールスターコレクションキーホルダー

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商品詳細
超絶倫人ベラボーマンのキーホルダーです。新品未開封ですが、古いものなので経年劣化はあるかもしれません。その辺にご理解のある方からのご購入をお待ちしてます。詳細は写真を参照ください。#ナムコ#namco#レトロゲーム#超絶倫人#ベラボーマン#銀の力が僕を変えてゆく
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