■ 塚本快示　快山窯（人間国宝） ■　　青白磁 高台鉢 　箱付き

■この度は商品をご覧いただきまして、誠にありがとうございます。【商品内容につきまして】■高台鉢:直径約23cm高さ約5cm（多少の誤差は御座います）箱付き■原則、お客様のご都合による返品・交換はお受け致しませんので、予めご了承下さい。■画像や説明文で全てを網羅し掲載する事は難しく完璧にお伝えすることは難しいので、ジャッジの厳しい方・細かいところ気になさる方は入札をご遠慮下さい。■ご落札後に商品の状態についての質問など受け付けておりませんので、気になる点がございましたら落札、入札前に必ずご質問下さい。※専門的なことが分からない商材もございます。お応えできる範囲でご対応させていただきます。【発送について】■梱包後、岐阜県からから発送いたします。※梱包状況によりサイズが多少前後する可能性がございます。【岐阜県公安委員会許可第531110001203号】



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