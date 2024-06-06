ps4 本体 グレイシャー・ホワイト CUH-2100A

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ご覧いただきありがとうございます。大人が何度か使ったのち保管しておりました。2023年3月にシステムソフトウェアバージョン10.50に更新しております。出品につき2023年8月20日に動作確認しました。PlayStation4グレイシャー・ホワイト500GBCUH-2100AB02※モニターとゲームディスクは付属しません。動作確認済。目立ったキズ汚れなくキレイだと思います。付属品すべて揃っています。【付属品】■ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK4) グレイシャー・ホワイト CUH-ZCT2J■モノラルヘッドセット×1(未使用)■電源コード×1■HDMIケーブル×1■USBケーブル×1■外箱HDMIケーブルとMicroUSBケーブルは純正品か不明です。【おまけ】■ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK4) ジェット・ブラック CUH-ZCT2J■Slimシリーズ縦置き専用スタンド■DUALSHOCK4充電スタンドCUH-ZDC1＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊他のサイトにも出品しているため削除させていただくことがございます。ご要望、ご不明ながございましたらお気軽にお問い合わせください。