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日本特撮技術大全
商品番号 J75525967915
商品名

日本特撮技術大全
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 2,614 円
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商品詳細

「日本特撮技術大全」学研プラス定価:￥6800#学研プラス#本#芸術／演劇・映画とても綺麗な状態です。帯付きです。見る機会なくほぼ新品の状態です。当時の書き込みまで再現されてます。かなり貴重な物なので特撮ファンの方よろしくお願い致します。中々売られてないレアな本です。神経質な方はご遠慮下さい。
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古書】日本特撮技術大全』 販売ページ | 復刊ドットコム

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