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木製の額（書道）
商品番号 Q10188212808
商品名

木製の額（書道）
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 2,664 円
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商品詳細

額の素材···木製フレーム置き方···壁掛け表面カバーの素材···ガラス向き···縦横兼用用途···色紙、書道・水墨画、その他サイズ　　外枠　横約35.5cm　　　　　　　　縦約50.5cm　　　　　中枠　横約32.5cm　　　　　　　　縦約47.5cm書道の発表会で、一度使用したものです。額の下地に布が貼ってあります。角がアールになっていますので、優しい感じです。#額　#縦横　#書道　#色紙　#木枠
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