額の素材···木製フレーム置き方···壁掛け表面カバーの素材···ガラス向き···縦横兼用用途···色紙、書道・水墨画、その他サイズ 外枠 横約35.5cm 縦約50.5cm 中枠 横約32.5cm 縦約47.5cm書道の発表会で、一度使用したものです。額の下地に布が貼ってあります。角がアールになっていますので、優しい感じです。#額 #縦横 #書道 #色紙 #木枠



天然杉の額（ハード用）- 木はり絵手づくりキット・木製雑貨 きのわ オンラインショップ



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自然木の額縁：置き・吊り兼用



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