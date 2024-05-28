GN09-01 PS5 NBA 2K24 ソフト ブラック・マンバ エディション

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「PS5NBA2K24ブラック・マンバエディション初回限定版」定価:￥12800#ゲーム#スポーツ#PlayStation5#PlayStation_5#PS5※※金土日祝日に購入されたものは月曜日(祝日の場合は次の日の平日)に配送になります。またメッセージも遅れる場合があります。ご了承ください。即購入可能、未開封品です。間違えて2本頼んでしまったので、遊ばずにお譲り致します。ネコポスにて、水濡れ対策をしプチプチ付き封筒にてお送りさせて頂きます。値下げ交渉はしておりません！その他お取引に関しましては、プロフを一読いただきますよう、お願いいたします。