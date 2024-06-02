冊子、オルフェウスの小窓付き。発行：集英社著者：池田理代子サイズ：18.2cm×25.7cm2005年6月25日第1刷 当時定価1600円＋税絶版品の為定価越えのプレミア価格となっております。●状態表紙・背表紙・裏表紙：少擦れ、カバーまわり少ヨレ、少擦れ汚れ（画像8）、角傷み（画像8）、少背ヤケ（画像9）。帯は付きません。 本：小口に少擦れ汚れ（画像10）、ページ内少経年ヤケ（分かり辛いですが画像11参照くだい）。ページ内書込み、切り取りありません。表紙角傷みなどある為『やや傷や汚れあり』としております。送料無料、ヤマト運輸宅急便コンパクト(追跡番号有品名：書籍）での発送。クリスタルパックで梱包し、専用段ボール封筒で発送。直接手渡し配送の為安心です。発送してから1～3日で到着予定ですが、岐阜県から遠方の方はもう少しお時間を頂くかもしれません。）その他の発送をご希望の場合ご相談ください、可能でしたら料金追加でご対応いたします。コメント無しで即購入OKです。 喫煙者、ペットはおりません。状態確認はしておりますが、あくまで素人判断となりますので、ご了承ください。中古品となりますので、神経質な方はご購入をお控えください。ご理解の上でのご購入をお願い致します。すぐ返信できない事が多いですが、ご不明な点などございましたら、ご質問ください。最後までお読みいただき有難うございました。よろしくお願いいたします。#オルフェウスの窓大事典 #オルフェウスの窓 #池田理代子 #オルフェウスの小窓



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