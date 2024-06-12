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BTS [MAGIC SHOP]DVD 韓国　トレカ付き　ジミン
商品番号 R25067187051
商品名

BTS [MAGIC SHOP]DVD 韓国　トレカ付き　ジミン
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BTSの韓国で行われたファンミーティング、magicshopのDVDです。公式で買いました。日本語字幕有りです。トレカ付きです！ジミンです！DVDは1度しか再生していません。フォトブックは2、3回見た程度です。そこまで傷や汚れは目立たないですが、神経質な方・気になる方はご遠慮ください。1番右のDVDが外れやすくなっています。質問などございましたらコメントにてお願いします。即購入OKです。まとめ買いOKです。BTSバンタン防弾少年団DVDmagicshopペンミトレカ付きジミン
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