BTS [MAGIC SHOP]DVD 韓国　トレカ付き　ジミン

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商品詳細
BTSの韓国で行われたファンミーティング、magicshopのDVDです。公式で買いました。日本語字幕有りです。トレカ付きです！ジミンです！DVDは1度しか再生していません。フォトブックは2、3回見た程度です。そこまで傷や汚れは目立たないですが、神経質な方・気になる方はご遠慮ください。1番右のDVDが外れやすくなっています。質問などございましたらコメントにてお願いします。即購入OKです。まとめ買いOKです。BTSバンタン防弾少年団DVDmagicshopペンミトレカ付きジミン
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