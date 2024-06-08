PS5本体　ディスク版

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商品詳細
問題なく動作します。コントローラーの充電器をおつけします。写真にはありませんが、付属の箱に入れて発送させていただきます。
http://narcologia.ru/goods/secretarial828916.html
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