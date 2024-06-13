セール！ 希少品！ 吉村唯七 画集 『恵那山百態』

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商品詳細
セール価格にしました。9999円⇒8999円値戻しするかもしれません、お早めに！『恵那山百態』吉村唯七(著),吉村ひろ子(編集)1985年発行定価：7500円＋税 生涯をかけて恵那山を描き続けた吉村唯七画伯の画集です。よい絵で、筆遣いも分かる作品も多く、絵を描かれる方には、風景画、山岳画のお手本として、とても参考になる画集です。 カバーにスレやエッジのヨレがありますが、書籍自体は傷みや汚れは少なく、綺麗な状態です。
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