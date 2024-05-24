全巻セット♪女帝の手記 孝謙・称徳天皇物語 まほろば光明皇后 - 里中 満智子

ご覧いただきありがとうございます！全５冊セットです。女帝の手記(1)(KCデラックス)女帝の手記(2)(KCデラックス)女帝の手記(3)(KCデラックス)女帝の手記(4)(KCデラックス)女帝の手記(5)\u003c完\u003e(KCデラックス)お品物代+送料込の価格です。OPP袋で水濡れ防止対策の上発送致します。破れ・書き込みなど目立つ傷みは見受けられません。中古本であることをご理解いただき購入をお願い致します。即購入大歓迎です。全巻アルカリ電解水とアルコールにて簡易クリーニング済みです。ご購入いただいた当日または翌営業日に発送致します。ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。♪当店の在庫検索タグです♪#にゃんころコミック#里中満智子#里中_満智子#本#コミック／コミック



女帝の手記 コミック 全4巻完結セット (中公文庫―コミック版)



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