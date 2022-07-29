小泉今日子 コイズミクロニクル コンプリートシングルベスト1982-2017

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値下げ交渉はご遠慮願います。SHM-CDbestJAN:4988002730957新品未開封[1]1.私の１６才2.素敵なラブリーボーイ3.ひとり街角4.春風の誘惑5.まっ赤な女の子6.半分少女7.艶姿ナミダ娘8.クライマックス御一緒に9.渚のはいから人魚10.風のマジカル11.迷宮のアンドローラ12.ＤＵＮＫ（男区）13.ヤマトナデシコ七変化14.ヤマトナデシコ七変化（ＬｏｎｇＶｅｒｓｉｏｎ）15.ＴｈｅＳｔａｒｄｕｓｔＭｅｍｏｒｙ16.常夏娘17.ハートブレイカー18.魔女[2]1.なんてったってアイドル2.１００％男女交際3.夜明けのＭＥＷ4.木枯しに抱かれて5.水のルージュ6.水のルージュ（ＤａｎｃｉｎｇＭｉｘ）7.ＳｍｉｌｅＡｇａｉｎ8.キスを止めないで9.ＧｏｏｄＭｏｒｎｉｎｇ－Ｃａｌｌ10.夏のタイムマシーン11.快盗ルビイ12.ＦａｄｅＯｕｔ13.学園天国14.見逃してくれよ！15.ＬａＬａＬａ．．．16.丘を越えて[3]1.あなたに会えてよかった2.自分を見つめて3.１９９２年、夏4.優しい雨5.ＭｙＳｗｅｅｔＨｏｍｅ6.月ひとしずく7.ＢＥＡＵＴＩＦＵＬＧＩＲＬＳ8.オトコのコオンナのコ9.Ｎｏｂｏｄｙｃａｎ，ｂｕｔｙｏｕ10.ｆｏｒｍｙｌｉｆｅ11.あたしンちの唄12.ＩｎｎｏｃｅｎｔＬｏｖｅ13.虹が消えるまで14.１００％15.潮騒のメモリー16.Ｔ字路