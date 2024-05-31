YAMAHA PACIFICA 612 VIIFMX FRD

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YAMAHAPacifica612VIIFMXFRDです。ワンランク上の部品を使っているのでコストパフォーマンスにすぐれ、幅広いジャンルに対応したクオリティの高いモデルです。未使用のベッコウ柄ピックガード（Pacifica用、写真参照）１つと、未使用の純正ソフトケース（Pacifica用、写真参照）２つをおつけします。[スペック]■カラー：ファイヤードレッド■ボディ：フレイムメイプルトップ、アルダーバック■ネック：メイプル■指板：ローズウッド■ナット幅：1.614\"■スケール：25.5\"■ピックアップ：SeymourDuncan「SSL-1」(ネック)「SSL-1RwRp」(センター)、「Custom5」(ブリッジ)■コントロール：ボリュームx1、トーンx1、5WAYピックアップセレクター■ブリッジ：Wilkinson社製VS-50[購入の経緯]今年（2023年）8月にミュージックランドKEY心斎橋店の通信販売で新品を購入しました。[消耗の程度]私が購入してからは、週2-3回取り出しては部屋の中で弾く程度でしたので、消耗はほとんどないと思います。電気系統にも問題はなく、ガリ、ノイズ等ございません。傷も皆無といってよいと思います。フレットについてもほぼ減りはないと思います。ペグやノブの金属部品の表面に曇りがあります。ピックアップカバーはビニールカバーを取っていないので曇っていません。ピックガードに弾き傷はありません。[付属品]トレモロアームロッドレンチ等各種ドライバ（未開封）取り扱い説明書保証書（店の記入なし）ベッコウ柄ピックガード純正ソフトケース（未開封）２つ[不具合時の対応]完動品です。機能的な不具合などはございませんが、万が一問題があったときは返品をお受けしますので、メルカリのルールに従って2週間以内にご連絡ください。[発送方法]購入時と同じ段ボールおよび梱包材を使用して、クロネコヤマトの宅急便でお送りします。匿名配送はできませんので、住所氏名をお伺いすることになるかと存じます。ご了承くださいませ。