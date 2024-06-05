itzy/リア/グッズ/まとめ売り

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以前ITZYJAPANOFFICIALSHOPにて販売されていたグッズのまとめ売りです。全てリアちゃんの物になります。グッズ整理の為出品します。暗所で保存していました。うちわの中で「lTZYJAPANDEBUTSHOWCASE\u0026JAPANDEBUTBESTALBUM“IT’zITZY”MD」のうちわは袋なしです。(写真2枚目3枚目参考)あとは全て未開封です。現在は売られていない為、過去グッズお求めの方におすすめです。即購入⭕️値下げ交渉⭕️⚠️配送料の関係で大幅な値下げはできません。⚠️再利用したダンボールでの発送になります。 うちわは2枚ずつ重ねて梱包します。 気になる方はお控え下さい。その他気になる点がございましたら、コメント欄によろしくお願い致します。「lTZYJAPANDEBUTSHOWCASE\u0026JAPANDEBUTBESTALBUM“IT’zITZY”MD」のグッズ…うちわ/缶バッチ「ITZYJAPAN1stSINGLEVoltageリリース記念グッズ」…うちわ/缶バッチ/アクスタ「ITZYJAPAN2ndSINGLEBlahBlahBlahリリース記念グッズ…うちわ/缶バッチ/アクリルフォトキーホルダー「ITZYTHE1STWORLDTOURCHECKMATElNJAPAN」のグッズ…うちわ/缶バッチ/アクリルチャーム付きファンタブ/アクリルスタンド「lTZYJAPANDEBUTSHOWCASE\u0026JAPANDEBUTBESTALBUM“IT’zITZY”MD」「ITZYJAPAN1stSINGLEVoltage」「ITZYJAPAN2ndSINGLEBlahBlahBlah」「ITZYTHE1STWORLDTOURCHECKMATElNJAPAN」グッズ種類···その他