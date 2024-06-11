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【匿名発送】MIRAE 未来少年　直筆サイントートバック
商品番号 S38455285259
商品名

【匿名発送】MIRAE 未来少年　直筆サイントートバック
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 3,699 円
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商品詳細

MIRAEが日本のテレビに初めて出演した際の視聴者プレゼント抽選で当たったものです。メンバー全員の直筆サイン入りで貴重なものです。写真を撮るのに何度か袋から出しただけでそれ以外は大切に袋に閉まって保管しておりました。防水梱包して匿名発送いたします。海外製品のためご理解のある方のみご購入をお願い致します。即購入⭕️미래소년ミレミレソニョン未来少年miraeリアンLIEN리안嶋田翔ジュニョクJUNHYUK준혁ドヒョンDOHYUN도현カエルKHAEL카엘ドンピョDONGPYO동표シヨンSIYOUNG시영ユビンYUBIN유빈
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