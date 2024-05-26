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【真作】堀江春斎/水郷/山水図/横物/春湖漁舟図/掛軸☆宝船☆AB-500
商品番号 H47557413519
商品名

【真作】堀江春斎/水郷/山水図/横物/春湖漁舟図/掛軸☆宝船☆AB-500
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 11,776 円
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商品詳細

【真作】【参考】堀江春斎　戦前・戦後の京都画壇を中心として活躍し、山水、花鳥を得意。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。　本紙、表装共に概ね良好です。巻裏に多少の糊シミあります。　　　　　　　　桐共箱付（二重箱）　軸丈　　縦　140cm×幅　72cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。※質問などございましたら、お気軽にコメントくださいませ。☆送料は無料でお届け致します☆【その他の商品は☆宝船☆】屋号を☆宝船☆と致しました。他にも色々出品しております掛軸☆宝船☆と検索してみて下さい。宜しくお願い致します。
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