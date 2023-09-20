

Leeknow D'FESTA、クッションセット - アート/エンタメ



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ラスト1点❤ Straykids Leeknow リノ クッションカバー



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グッズ種類···その他最推しではないのでもし欲しい方がいらっしゃるのならお譲りしようと思い、出品いたしました。ですが、手放すのも惜しい物もありますので少し高めにお値段を設定させていただいております。即購入可能です。販売価格が上がったり下がったりすることはありません。(確実に購入される方でしたら多少のお値下げ可能ですのでコメントいただければと思います。ただ、即購入の方が優先になります。)一応、公式サイト等で購入した商品となります。表紙がLeeknowのD'FESTA2022の写真集になります。中身はstraykids全員の写真集になっています。大きさは定規と一緒に並べた写真を載せています。大体、セット売りのクッションと同じサイズくらいです。初期傷等気にされる方、神経質な方のご購入は一度、他人の手に渡っているものと考え、ご理解の上ご購入していただきますようお願いいたします。価格交渉中であっても基本表示価格で即購入してくださった方を優先にお取引させていただきますので、その時はご了承ください。プロフィール欄を必ずお読みいただきまして、＊注意事項＊の内容でも大丈夫な方はよろしくお願い致します。検索#straykids#skzoo#skz#スキズ#Leeknow#Leebit#5-star#TheSound#IamNOT#MAXIDENT#ODDINARY#NOISY#soundwave#タワーレコード#ソニーミュージック#JYP#STAYinSTAY#トレカ#D'FESTA#雑誌#MANIAC#マガジン#クッション#プライズ#POPUPSTORE#MANIAC#写真集straykidsスキズ バンチャンリノチャンビンヒョンジンハンフィリックススンミンアイエンBangChanLeeKnowChangbinHyunjinHANFelixSeungminI.N情報更新日-2023-09-20