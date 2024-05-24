ギュハオ　トレカ　 DIAMOND EDGE the8 ミンギュ

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商品詳細
2017SEVENTEEN1STWORLDTOURDIAMONDEDGEINJAPANトレカ入手後スリーブに入れ保管しておりました。スリーブ＋折れ防止＋防水対策にて発送させて頂きます。海外製品の為初期スレ等ある場合がございます、ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。
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