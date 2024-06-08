BTS サマパケ2019

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商品詳細
BTS防弾少年団SUMMERPACKAGE2019日本語字幕付きダイアリー→→ジョングクDVDは一度再生その他は全て揃っており未開封です。公式に書いてある通り、海外製品の為、箱に傷やスレがございます。韓国製品の為、神経質な方はご遠慮ください。中古品ですので、ご理解頂ける方のみご購入下さい。防水、補強にて包装して、折れないように発送いたします。出品予定などの質問にはお答えできません！防弾少年団/BTS/バンタン/ばんたん/방탄소년단ナムジュン/ナム/ソクジン/ジン/シュガ/ユンギ/ジェイホープ/ホソク/チミ/ジミン/テヒョン/V/テテ/グク/ジョングクソウルコン lysウィングスarmyミニフォトコンプエピローグ 花様年華 オンステ2ndmusterREDBULLETTRB#BTS#BTSソウルコン #WINGS#master#エピローグ#防弾少年団 #バンタン#ミニフォト#君に届く
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