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光GENJIへ再び 北公次著 初版 帯付き
商品番号 W57339448167
商品名

光GENJIへ再び 北公次著 初版 帯付き
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 2,405 円
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商品詳細

「光Genjiへ再び」北公次は今一度復活する！著者北公次定価980-発行データハウス経年によるヤケはありますが、本自体には目立つ傷みや汚れはありません。帯付き初版古い本ということを充分にご理解ください。神経質な方はご遠慮ください。#北公次#ジャニーズ事務所#ジャニー喜多川#フォーリーブス
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