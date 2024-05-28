光GENJIへ再び 北公次著 初版 帯付き

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商品詳細
「光Genjiへ再び」北公次は今一度復活する！著者北公次定価980-発行データハウス経年によるヤケはありますが、本自体には目立つ傷みや汚れはありません。帯付き初版古い本ということを充分にご理解ください。神経質な方はご遠慮ください。#北公次#ジャニーズ事務所#ジャニー喜多川#フォーリーブス
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