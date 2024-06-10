PlayStation®︎Portable SNK Collections

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PlayStation®︎Portable ☆SNKアーケードクラシックスVol.1 ☆METALSLUGXXDOUBLEX ☆METALSLUGCOMPLETE#PSP#PlayStationPortable#プレイステーションポータブル◾️SNKArcadeClassicsVol.1往年のSNK人気タイトルたちが、ここPlayStation®︎Portableに結集‼︎◾️餓狼伝説 宿命の戦い （対戦格闘）◾️WORLDHEROES（対戦格闘）◾️龍虎の拳 （対戦格闘）◾️侍魂 SAMURAISPIRTS（対戦格闘）◾️THEKINGOFFIGHTERS‘94（対戦格闘）◾️LASTRESORT（シューティング）◾️METALSLUG（アクションシューティング）◾️SHOCKTROOPERS（アクションシューティング）◾️MAGICIANLORD（アクション）◾️戦国伝承 （アクション）◾️TOPHUNTERRODDY\u0026CATHY（アクション）◾️BASEBALLSTARS2（スポーツ）◾️得点王3栄光への挑戦 （スポーツ）◾️BIGTOURNAMENTGOLF（スポーツ）Xを超えた！XXの衝撃‼︎◾️METALSLUGXXDOUBLEXX1999年のメタスラX以来10年ぶりコードネームタイトル、その名も『メタルスラッグXX』か、PSP®︎（PlayStation®︎Portable）に新登場！ゲーム本編のメインミッションに加え、新たに最高階級”大魔王”を追加したコンバットスクールを新搭載。Xから10年ー。不滅のメタスラが今、XXで動き出す！この内容、まさにコンプリート！PSPMETALSLUGCOMPLETE◾️METALSLUG◾️METALSLUG2◾️METALSLUGX◾️METALSLUG3◾️METALSLUG4◾️METALSLUG5◾️METALSLUG6”メタスラ”シリーズがPSP（PlayStationPortable）に集結！手軽にいつでも、どこでもミッションに挑戦！