SAT 第一種衛生管理者講座テキスト　DVD5枚セット

ご覧いただきありがとうございます。SAT第一種衛生管理者講座テキストとDVD5枚のセットです。本サイトで購入後、受験が終わりましたので出品となります。SATの教材は分かりやすかったです。商品内容第1種2種衛生管理者(共通)インプットテキスト第1種2種衛生管理者(共通)アウトプットテキスト第1種衛生管理者過去問題(平成25年～平成30年)第1種衛生管理者過去問題解説集(平成25年～平成30年)平成31年4月公表試験問題および解答解説書第1種2種衛生管理者(共通)DVD1～3第1種衛生管理者DVD4～5になります。冊子には書き込み、蛍光ペン、ヨレ、折れ、しみ、汚れなどがあります。ご理解のある方のみ、お願い致します。値下げ交渉ご遠慮ください。



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