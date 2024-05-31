滝沢歌舞伎2018〈3枚組〉 初回盤a

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SnowMan出演の滝沢歌舞伎2018です。グッズ整理のため出品いたします。購入後は暗所にて保管しておりました。画像三枚目表面左上に気にならない程度の凹みがございます。素人保管ですので神経質な方は御遠慮ください。即購入⭕ほかの出品物と合わせてご購入頂いた方は送料分お値引させていただきます。