現代の数寄屋 京の数寄屋と詳細図面集

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外箱、中箱ともに状態は良く、本自体も日焼けや虫喰いは見られず綺麗です。著者吉村光弘,鈴木義計著出版社京都書院刊行年平成5年ページ数286pサイズ37cm冊数1冊ISBN4763632310現代の数寄屋京の数寄屋と詳細図面集」鈴木博之/辻井喬/森辰男定価:-¥40000(税込)#鈴木博之#鈴木_博之#辻井喬#辻井_喬#森辰男#森_辰男#本#土木・建築／建築#京都#数寄屋#古本