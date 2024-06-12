原色牧野植物大図鑑と続編の2冊セット　牧野富太郎　連続テレビ小説　らんまん

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商品詳細
原色牧野植物大図鑑 35,000円＋税原色牧野植物大図鑑 続編 30,000円+税著 牧野富太郎発行所北隆館朝ドラ「らんまん」のモデルの牧野富太郎の植物図鑑です。古い本になりますので、ケースや本に多少汚れなどございます。内容につきましては、４枚目の写真にありますように、植物について、カラーの絵で大変分かりやすい内容の図鑑となります。#植物図鑑#牧野富太郎#らんまん #連続テレビ小説
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