鉄緑会　高3 化学　テキスト　問題集

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商品詳細
未使用です。折り目などもありません。非常にきれいな状態です。黄色の方は、25章に分かれており、それぞれに問題と解答があります。一周目、二周目解く目安の時間なども記載してあります。灰色の方は28章に分かれています。高校化学の内容がまとまっています。黄色の方は全467頁です。灰色の方は前233頁です。自宅保管ですのです。中古品ということをご理解いただきご購入の検討を宜しくお願い致します。#鉄緑会#化学#高3#東大
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