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商品詳細
昭和レトロケイブンシャの怪獣怪人大全集の8冊セット販売です。内容はゴジラ1、2、3、ガメラ1、2大魔神3、仮面ライダー、超人バロム1です。昭和46～47年辺りだと思います。全体に経年のシミや汚れがあり、特にゴジラ2はカバーが外れてます。(画像6参照)サイズは、約縦150㎜横105㎜です。本の性質で、中身が撮影しずらく、ダメージが心配なので、外見のみの画像とさせて頂きます。落丁や切り取りはありませんが、古い本なので、ご理解頂ける方にお願い致します。神経質な方はご遠慮下さい。箱は無く、画像の物が全てです。申し訳ありませんが、バラ売り不可とさせて頂きます。
http://narcologia.ru/goods/ordering85879.html
http://narcologia.ru/goods/traverse60526.html
http://narcologia.ru/goods/capitation100808.html
昭和レトロ ケイブンシャ 怪獣怪人大全集 8冊セット販売
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