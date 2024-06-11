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ゲーム\u0026ウオッチ　ミッキーマウス　ミッキー\u0026ドナルドセット
商品番号 W69920110901
商品名

ゲーム\u0026ウオッチ　ミッキーマウス　ミッキー\u0026ドナルドセット
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゲームウオッチのミッキーマウスとミッキー\u0026ドナルドのセットとなります目立った傷はありませんがミッキーマウスの電池蓋は純正ではありません(しっかりしていますので不都合は無いと思われます)ミッキー\u0026ドナルドは下画面に若干の液晶漏れがありますがプレイ上問題ないレベルかと思われます折れていがちな爪もしっかりありまたパネル部も結構綺麗な感じです両機種とも版権関係で移植されることの無い機種の為、出回り数はある程度あったものの希少な物でもあります今回は上記の理由もある為、お得なセット割りにて出品致します
http://narcologia.ru/goods/message347027.html
http://narcologia.ru/goods/choice303785.html
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