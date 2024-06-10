SEVENTEEN セブチペンライトカラット棒 Ver.2

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商品詳細
SEVENTEENOFFICIALLIGHTSTICKver2公式ペンライトになります。1枚おまけとしてトレカお付けいたします。即購入可⭕️1度ライブにて使用しました。説明書もついております。全員分のシールはありませんが当方ミンギュペンでしたのでミンギュのシールが貼ってあります。必要のない方はとって下さい。箱に若干の傷があります。気になる方は御遠慮ください。点灯確認Bluetooth接続確認問題ありません。写真にでご確認下さい。プチプチを巻き発送致します。また自宅保管ですので、神経質な方はご購入をお控えください。
http://narcologia.ru/goods/cowpox826739.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic745612.html
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