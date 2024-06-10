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- 岐阜バス80周年記念 車両アルバム【限定】
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商品詳細
岐阜バスがイベントの時80冊限定で発売した車両アルバムです。古いバスから最新のバスまでカラー写真が豊富です。並んで購入しました。
http://narcologia.ru/goods/providence796594.html
http://narcologia.ru/goods/rouge120810.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle826325.html
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