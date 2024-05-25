知能の誕生　ピアジェの大著　全536ページ

古い品物ですが、ほとんど読んでいないので、中身は美品です。カバーは少し汚れがあります。廉価版のソフトカバーではなく、ハードカバー製本です。昭和53年8月25日 第1版第2刷発行 当時の定価で5000円。現在の新装版は8800円。ジャン・ピアジェ（フランス語:JeanPiaget,1896年8月9日-1980年9月16日）は、スイスの心理学者。20世紀において最も影響力の大きかった心理学者の一人。知の個体発生としての認知発達と、知の系統発生としての科学史を重ね合わせて考察する発生的認識論（geneticepistemology）を提唱した。発達心理学者としては、「質問」と「診断」からの臨床的研究の手法を確立した。子どもの言語、世界観、因果関係、数や量の概念などの研究を展開した。「知能の誕生」は彼の主著。



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知能の心理学【新装版】 | みすず書房



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