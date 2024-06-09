写真で学ぶ関節モビライゼーション・テキスト : スラストをしない四肢・脊柱の可…



写真で学ぶ 関節モビライゼーション・テキスト



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「写真で学ぶ関節モビライゼーション・テキスト:スラストをしない四肢・脊柱の可動化テクニック」糟谷俊彦定価:-#糟谷俊彦#糟谷_俊彦#本写真のような所が１箇所ありました。自宅本棚にて保管していました。見落としあるかもしれませんので完璧を求める方は控えてください。中古品にご理解の上よろしくお願いします。