大森元貴 メメント・モリ ミセスグリーンアップル　サイン（印刷）付 絵本

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♦️迅速な発送を心がけますが、仕事の都合で 発送まで3日〜4日いただく場合がございま す お急ぎの方は対応出来ませんのでお控え 願います予約注文にて発売日に購入したものです一読後本棚にて保管しておりました表紙に多少の褪せがあるかもしれませんが概ねきれいだと思います大森さんのサイン（印刷）入り歌詞カード付 こちらは一度開封してあります出品に迷いがあるため高額で申し訳ありません⚠️値下げ交渉には応じません新品同様をお求めの方は購入をお控えください人の手が触れた品になりますご理解くださる方お願い致します