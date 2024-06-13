ポケモンカード　VSTARユニバース 1BOX シュリンク付き

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商品詳細
ポケモンカード VSTARユニバース 1BOXシュリンク付きになります。新品、未開封品。※再シュリンク品では御座いません。ご安心してご購入下さいませ。ポケモンカードブイスターユニバースVSTARブイユニシュリンク付き
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