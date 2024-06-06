MONSTA X　ペーパーサシェセット

MONSTAX TWOTUCKGOMペーパーサシェ５種類セットどの香りも気になる方へ☺バラ売りより安いかと思います！防水の為に袋に入れてゆうパケットプラスの箱に入れて発送いたします！型崩れなく送れるかと思います(*^^*)バラ売り希望の方コメントお願いします！一つ1,666円二つから少々お値下げいたします☺セット購入希望の方は即購入可⭕※ミンゴム売り切れ❌ヌヌゴム残り一つ他は二つまでご用意可能です！MonstaXモネクTWOTUCKGOMサシェ



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