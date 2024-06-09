皮膚病理組織診断学入門とみき先生皮膚病理診断abc1〜4巻

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皮膚病理組織診断学入門 改定第3版 裁断済み。書き込みなく、そのほかも比較的綺麗な状態だと思います。定価18,000円みき先生の1〜4巻おつけします。業者ではないため、見落としや説明欄の記載忘れあるかもしれません。お気づきの点がございましたら、メッセージでお知らせお願いします。評価は商品内容を確認してからでお願いします。そのため商品が到着して即座にでなくて構いませんので、受け取りから1週間以内を目標にお願いします。教科書は裁断済みの状態になります。重ねてになりますがご注意お願いします。できれば10月中に売り切りたいので質問も値段交渉も早めにお願いします。また、他の商品と一緒に買っていただける方は値下げいたします。