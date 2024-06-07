美品　サラミッダ　ガーデンスケッチ　翻訳本付

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商品詳細
サラミッダ ガーデンスケッチ 2冊組長期保管品ですが、扉付きの本棚で保管しており、綺麗な状態です。中も折れなし、褪色なしで美しいサラミッダの世界を楽しんでいただけます。#サラミッダ#ガーデンスケッチ#ガーデニング#イギリス
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