9 吉田松陰詩歌集ほか関連　計5冊【送料込み】

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商品詳細
9•訓註 吉田松陰詩歌集 福本義亮著 マツノ書店•松下村塾をめぐりて 福本義亮著 マツノ書店•松陰先生の教育力 広瀬豊 マツノ書店•維新の先覚 吉田松陰 山口県教育会•吉田松陰号 明治四十一年 日本及日本人 臨時増刊 マツノ書店家の整理で出品いたします。引き続きご愛用、まとめてお取り引きしていただける方へ。ヤケやシミがあります。よろしくお願いいたします。#古書#古本#歴史#通史#史料#資料#考古#古文
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