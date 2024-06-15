松任谷由実 荒井由実 CDシングル

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ユーミンの再発CDシングルです。積み重ねて保管していた為、すべてのジャケットにCDの形が付いてしまいました。（写真2,3枚目を参考にしてください）ルージュの伝言はジャケットの状態は良くありません。（写真4枚目）【内容】ルージュの伝言遠い旅路ハルジョオン・ヒメジョオン守ってあげたい帰愁潮風にちぎれて星のルージュリアン入江の午後3時ANNIVERSARYあまり出回っていない物だと思います。品質を重視される方には向いておりません。中古品とご理解して頂ける方のみお買い求めください。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly652984.html
http://narcologia.ru/goods/rouge681510.html
http://narcologia.ru/goods/unusable602374.html
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