学研まんがNEW日本の歴史 別巻つき13冊セット

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商品詳細
「学研まんがNEW日本の歴史別巻人物学習事典つき」13冊セット大石学定価:￥13000１巻から12巻までと人物学習事典つき子ども用に買いましたが、最初の1.2巻ぐらいであとは読んでません(^_^;)帯もついたままで開いてもないのがほとんどですが…保管の際にできた小さな破れあります。写真3枚目をご確認下さい。年表はありません。箱は捨ててしまいありませんが…中身は綺麗なほうだと思います。宜しくお願いします。#大石学#大石_学#本#歴史／日本史
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